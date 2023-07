Published: Just Now Updated: Just Now

பெங்களூரு கூட்டம்: விருந்துக்கு திட்டமிடும் சோனியா காந்தி... ஆம் ஆத்மி-க்கும் அழைப்பு எனத் தகவல்!

எதிர் வரும் 17,18-ம் தேதி கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரில் எதிர்கட்ச்சிகள் கூட்டம் நடைபெறவிருப்பதாக தகவல்.