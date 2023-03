Published: 17 Mar 2023 6 AM Updated: 17 Mar 2023 6 AM

``தினகரனுடன் இணைந்து செயல்படுவேன்; விரைவில் சசிகலாவை சந்திப்பேன்" - ஓ.பி.எஸ் அதிரடி

`எடப்பாடியின் பொதுக்குழு சட்ட நியதிக்கு புறம்பாகவே நடைபெற்று வருகிறது' என ஓ.பி.எஸ் கருத்து.