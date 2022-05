Published: 03 May 2022 11 AM Updated: 03 May 2022 11 AM

``மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வராக மீண்டும் ரத்தினவேலை நியமிக்க வேண்டும்!” - ஓ.பி.எஸ்