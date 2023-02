Published: 22 Feb 2023 8 AM Updated: 22 Feb 2023 8 AM

``ஓ.பி.எஸ் தனிக்கட்சி தொடங்க திட்டமா?” - எம்.பி ரவீந்திரநாத் பதில்

`​ஈரோடு இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்தில் கலந்து கொள்வீர்களா?’ என்ற கேள்விக்கு, `கலந்து கொள்​ளவில்லை’​ எனவும், ​​ஓபிஎஸ்-ன் ​இரண்டாம்​ தர்மயுத்தம்​ குறித்த​ கேள்விக்கு பதிலளிக்காம​ல் புன்னகையுடன் கடந்து சென்றார் ரவீந்திரநாத் எம்.பி.