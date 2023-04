Published: 22 Apr 2023 10 AM Updated: 22 Apr 2023 10 AM

அதிகாலையில் கால்கோள் விழா; சர்ச்சையாகும் கொடி விவகாரம் - ஓ.பி.எஸ் மாநாடு ஏற்பாட்டில் நடப்பது என்ன?

அ.தி.மு.க., கொடியில் இரட்டை இலை சின்னத்தையும் சேர்த்து, ஒரு புது டிஸைனான கொடி என எடப்பாடியார் அணிக்கே ட்விஸ்ட் கொடுத்திருக்கிறது ஓ.பி.எஸ் தரப்பு…

