Published: 20 May 2023 8 AM Updated: 20 May 2023 8 AM

ரூ.2,000 நோட்டு: ``முட்டாள்தனமான முடிவை மறைக்க...; மீண்டும் ரூ.1000 நோட்டு?!” - ப.சிதம்பரம் கருத்து