கோவை: மேம்பாலத் தூண்களில் வண்ண ஓவியங்கள்; போஸ்டர் ஒட்டுவதை தடுக்க மாநகராட்சியின் கலை நடவடிக்கை!

கோவையில், போஸ்டர்கள் ஒட்டுவதில் இரு தரப்பினருக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டு, அதன் விளைவாக போராட்டங்கள் வெடித்த சம்பவமும் நடந்துள்ளது. இந்த நிலையில் மேம்பாலத் தூண்களில் ஓவியங்கள் வரையும் முயற்சியை பலரும் வரவேற்றுள்ளனர்.