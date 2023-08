Published: Just Now Updated: Just Now

இம்ரான் கான் கைது; 3 ஆண்டுகள் சிறை, 5 ஆண்டுகள் தேர்தலில் போட்டியிடத் தடை! - பாகிஸ்தான் நீதிமன்றம்

வெளிநாட்டு தலைவர்கள் அளித்த பரிசுப்பொருள்களை அரசு கஜானாவுக்கு அளிக்காமல் முறைகேடு செய்த வழக்கில், இம்ரான் கானுக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.