Published: 16 Mar 2023 9 AM Updated: 16 Mar 2023 9 AM

நாடாளுமன்றத்தில் அமளி துமளி... தொடர்ந்து இரு அவைகளும் முடங்குவதற்கு என்ன காரணம்?!

ராகுல் காந்தியின் லண்டன் பேச்சு, அதானி விவகாரம் ஆகியவற்றால் நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து முடங்கிவருகின்றன.