Published: 03 Aug 2023 8 AM Updated: 03 Aug 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

`என் பதவிக்கு குதிரை பேரம் நடக்கிறது!' - நகராட்சி துணைத் தலைவரைச் சாடும், நகராட்சிப் பெண் தலைவர்

பள்ளப்பட்டி நகராட்சி பெண் தலைவரை மாற்றக்கோரி 20 கவுன்சிலர்கள் ஆணையரிடம் புகார் மனு வழங்கியதோடு, பெண் தலைவர்மீது நடவடிக்கை எடுக்காதபட்சத்தில் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்திருப்பதால், பரபரப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.