Published: 05 Mar 2023 10 AM Updated: 05 Mar 2023 10 AM

"வெளிநாடுகளில் இந்தியாவைக் களங்கப்படுத்துவது காங்கிரஸின் புதிய அஜெண்டா!"- ம.பி முதல்வர் காட்டம்

``பெகாசஸ் போனில் இல்லை, ராகுல் காந்தியின் மூளையில் இருக்கிறது. காங்கிரஸின் டி.என்.ஏ-வில் பெகாசஸ் நுழைந்திருக்கிறது." - சிவராஜ் சிங் சௌஹான்