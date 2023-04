Published: Just Now Updated: Just Now

``ஊழலில் வளர்ந்த காங்கிரஸ் என்னை விஷப் பாம்பு என்கிறது" - பிரதமர் மோடி காட்டம்!

``ஊழலுக்கு எதிராக பா.ஜ.க-வால் மட்டுமே உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். அவ்வாறு ஊழலுக்கு எதிராக நான் போராடுவதால்தான், காங்கிரஸ் என்னை வெறுக்கிறது." - மோடி

