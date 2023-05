Published: 10 May 2023 3 PM Updated: 10 May 2023 3 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

ரூ.288 கோடியை ஓராண்டில் இழந்த சாமான்யர்கள்... தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் சைபர் குற்றங்கள்!

தமிழகத்தில் ஓராண்டில் மட்டும் 288 கோடி ரூபாய் மக்கள் பணம், சைபர் குற்றாவாளிகளால் திருடப்பட்டிருப்பதாக `அதிர்ச்சித் தகவல்' கூறுகிறது மாநில சைபர் பிரிவு காவல்துறை.