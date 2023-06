Published: 28 Jun 2023 7 AM Updated: 28 Jun 2023 7 AM

சர்ச்சையைக் கிளப்பிய `கறுப்பு நிற ஆடைக்குத் தடை' உத்தரவு; யூடர்ன் அடித்த பெரியார் பல்கலைக்கழகம்!

சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள் கறுப்புச்சட்டை அணிந்து வரக் கூடாது என்ற சுற்றறிக்கை சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் அதனைத் திரும்பப் பெற்றது.