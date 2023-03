Published: 07 Mar 2023 7 AM Updated: 07 Mar 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

`ஸ்டாலின் வைத்த கோரிக்கை; அழைப்பு விடுத்த பினராயி விஜயன்’ - பொதுக்கூட்ட ஹைலைட்ஸ்

``உடைக்க முடியாத சக்தி என்ற பா.ஜ.க வாதம், தேசிய அரசியலில் உடைவதை இன்று காண முடிகிறது. பா.ஜ.க-வுக்கு எதிராக பீகாரில் நிதிஷ் கட்சி நிற்கிறது. இது பீகாரில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்” என்றார் கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன்.