``மோடி ஒரு விஷப் பாம்பு; விஷம் இல்லையென்று நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் தொட்டால்..!" - கார்கே காட்டம்!

``கார்கேவின் எண்ணத்தில் விஷம் இருக்கிறது. அரசியல் ரீதியாக போட்டிபோட முடியாத விரக்தியில் அவர்களுக்கு இத்தகைய எண்ணங்கள் வருகிறது." - பசவராஜ் பொம்மை

