`மோடி தூத்துக்குடி தொகுதியில் போட்டியிடணும்’ - திருச்செந்தூரில் நேர்த்திக்கடன் செலுத்திய பாஜக-வினர்

`பிரதமர் மோடியைத் தமிழராகவே பார்க்கிறோம். வீரம் விளைந்த மண் தூத்துக்குடி. அதனால் மோடி, தூத்துக்குடி மக்களவைத் தொகுதியில்தான் போட்டியிட வேண்டும்' என வலியுறுத்தி 108 பேர் திருச்செந்தூரில் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்.