`அம்பலமாகும் ஊழல்கள்; ஆனால், இவர்களை குற்றமற்றவர்கள் என்கிறார்கள்!' - திமுக-வைச் சாடிய மோடி

``இந்தியாவின் அவல நிலைக்கு காரணமானவர்களே இப்போது தங்களின் கடைகளைத் திறந்திருக்கின்றனர். நிச்சயம் அவர்களின் கடைகளில் சாதிவெறிக்கும், மிகப்பெரிய அளவிலான ஊழலுக்கும் உத்தரவாதம் உண்டு." - மோடி