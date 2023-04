Published: 26 Apr 2023 6 AM Updated: 26 Apr 2023 6 AM

``பிரதமர் மோடி எங்களிடம் ஆதரவு கேட்டார்" - கிறிஸ்தவ பேராயர்கள் சந்திப்பில் நடந்தது என்ன?!

வளர்ச்சிக்கு மதம் தடையாக இருக்காது எனவும், கிறிஸ்தவர்கள் பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் கோவா உள்ளிட்ட பகுதிகள் மத்திய அரசையும், பா.ஜ.க-வையும் ஆதரிப்பதாகவும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்ததாக பேராயர்கள் கூறினர்.

