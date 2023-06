Published: 20 Jun 2023 7 AM Updated: 20 Jun 2023 7 AM

``மோடியின் புதிய அடிமை ஏக்நாத் ஷிண்டே” - சிவசேனா தொடக்க நாளில் கொதித்த உத்தவ் தாக்கரே

பிரதமர் மோடியின் புதிய அடிமை ஏக்நாத் ஷிண்டே என்று மகாராஷ்டிரா முன்னாள் முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே தெரிவித்துள்ளார்.