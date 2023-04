Published: Just Now Updated: Just Now

பிரதமர் மோடி தமிழகம் வருகை: அண்ணாமலை எங்கே?!

பிரதமர் மோடியை வரவேற்பதற்காக பலத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், நேற்று முதலே பாஜக நிர்வாகிகள் அவற்றை பார்வையிட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை இன்னும் சென்னை வரவில்லை.