Published: 07 Mar 2023 10 AM Updated: 07 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

Platform for justice: ``என் புதிய தளத்துக்கு பிரதமர் மோடியை வரவேற்கிறேன்'' - கபில் சிபல்

"என் புதிய தளத்துக்கு காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்திருக்கின்றன." - கபில் சிபல்