தூத்துக்குடி: அடகு வைக்க நகைதர மறுத்த மனைவி; கழுத்தை நெரித்துக் கொலைசெய்த கணவன்! - அதிர்ச்சி சம்பவம்

தூத்துக்குடியில் அடகு வைப்பதற்கு நகை தர மறுத்த மனைவியைக் கொலைசெய்த நபரை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.