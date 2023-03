Published: 17 Mar 2023 11 AM Updated: 17 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

`எடப்பாடி மீது வழக்கு பதிந்த காவல்துறை, கே.என்.நேரு மீது பதியாதது ஏன்?’ - கொதிக்கும் அதிமுக

கே.என்.நேருவின் ஆதரவாளர்கள் திருச்சி காவல் நிலையத்தில் வன்முறையில் ஈடுபட்ட சம்பவம், அரசியல் அரங்கில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. கே.என்.நேருவுக்கு இதில் தொடர்பே இல்லாததுபோல இந்த விவகாரத்தை அரசு கையாள்கிறது என்ற விமர்சனங்களும் எழுந்திருக்கின்றன.