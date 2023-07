Published: 14 Jul 2023 8 AM Updated: 14 Jul 2023 8 AM

பாஜக - மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினர் மாறி மாறிப் புகார்... 4 பேர்மீது வன்கொடுமை வழக்கு! - நடந்தது என்ன?

நில பட்டா விவகாரம் தொடர்பாக இரு தரப்பினருக்கு இடையில் பிரச்னை ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிலையில், பாஜக - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஒருவர் மீது ஒருவர் போலீஸில் புகாரளித்திருக்கின்றனர்.