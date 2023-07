Published: 24 Jul 2023 9 AM Updated: 24 Jul 2023 9 AM

திருவாரூர்: உடன் பணியாற்றிய பெண் காவலருக்குப் பாலியல் தொல்லை - ஆயுதப்படைக் காவலர் கைது!

திருவாரூர் மாவட்ட ஆயுதப்படைக் காவல் பிரிவில் பணியாற்றிய காவலர் ஒருவர், தன்னுடன் பணியாற்றும் சக பெண் காவலருக்குப் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த புகாரில் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.