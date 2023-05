Published: 19 May 2023 3 PM Updated: 19 May 2023 3 PM

அரசியல் கட்சியினரின் கூடுதல் பண வசூலிப்பு; வாக்குவாதம்... களேபரம்! - ஏற்காடு ஏல சலசலப்பு!

அரசியல் கட்சியினர், `ஏலம் எடுக்க வேண்டுமென்றால், எங்களுக்கு 1.75 லட்சம் பணம் கொடுக்க வேண்டும்' என ஏலதார்களிடம் கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்கு ஏலதாரர்கள் மறுப்பு தெரிவிக்கவே, அங்கு சலசலப்பு நிலவியது.