Published: 13 Jul 2023 9 AM Updated: 13 Jul 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

மகாராஷ்டிரா: தொடரும் சிக்கல்... நிதித்துறையைப் பெற டெல்லியில் முகாமிட்டிருக்கும் அஜித் பவார் தரப்பு!

மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் அஜித் பவார், தான் விரும்பிய இரண்டு இலாகாக்கள் கிடைக்காததால், டெல்லியில் அமித் ஷாவைச் சந்தித்துப் பேசவிருக்கிறார்.