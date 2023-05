Published: 14 May 2023 7 PM Updated: 14 May 2023 7 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

``விவசாயிகளை மத்திய அரசு வஞ்சித்ததே, கர்நாடகத் தேர்தல் தோல்விக்குக் காரணம்!" - பி.ஆர்.பாண்டியன்

``விவசாயிகளை மத்திய அரசு வஞ்சித்ததின் விளைவாகத்தான் கர்நாடகத் தேர்தலில் பா.ஜ.க மிக மோசமான தோல்வியைச் சந்தித்திருக்கிறது.” - பி.ஆர்.பாண்டியன்