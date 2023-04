Published: Just Now Updated: Just Now

ம.பி: `திருமணத் திட்டத்தில் பயன்பெற கர்ப்பப் பரிசோதனை நடத்துவதா?' - பாஜக அரசைச் சாடும் காங்கிரஸ்

அரசின் திருமணத் திட்டத்தின்கீழ் பலன்பெற மணப்பெண்களுக்குக் கர்ப்பப் பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டது, பெரும் சர்ச்சையாகியிருக்கிறது.

