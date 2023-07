Published: 25 Jul 2023 10 AM Updated: 25 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

'அண்ணா பிறந்தநாளில் அரியணை ஏறும் பிரேமலதா?' - திகுதிகு தேமுதிக அப்டேட்!

"விஜயகாந்த்போல மற்றவர்களும் வர நினைத்தால் மோசமான விளைவைத்தான் அது ஏற்படுத்தும்" என்று நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்திருக்கிறார், தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த்.