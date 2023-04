Published: Just Now Updated: Just Now

"இந்தியாவைக் காப்பாற்ற இப்போதிலிருந்தே தயாராகுங்கள்..!" - திமுக-வினரை வலியுறுத்தும் ஸ்டாலின்

`ஜூன் 3-ம் தேதி கலைஞரின் நூற்றாண்டு விழா தொடங்குகிறது. அதற்கு முன்னர் மாவட்டச் செயலாளர்களைக் கூட்டி புதிய உறுப்பினர்களைச் சேர்த்து, 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலையொட்டி பூத் கமிட்டி அமைக்க வேண்டும்.' - ஸ்டாலின்

