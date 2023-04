Published: 23 Apr 2023 9 AM Updated: 23 Apr 2023 9 AM

``உண்மையைப் பேசுவதற்காகக் கொடுக்கும் விலை இது..!" - அரசு பங்களாவை காலிசெய்த பிறகு ராகுல் பேட்டி

``என்னுடைய உடைமைகளை நான் இங்கிருந்து எடுத்துக்கொண்டு, ஜன்பத்தில் உள்ள என்னுடைய தாயார் வீட்டுக்குச் செல்கிறேன். அங்குதான் தற்போதைக்கு தங்கப் போகிறேன்." - ராகுல் காந்தி

