Published: 02 Jun 2023 11 AM Updated: 02 Jun 2023 11 AM

பிரதமர் மோடி, ராகுல் காந்தியின் `தமிழ்ப்பற்று' அரசியலுக்குப் பின்னால்..?!

தேர்தல் சீசன் நெருங்கிவிட்டால் போதும், நம் அரசியல் தலைவர்களுக்கு திடீரென்று `தமிழ் பாசம்' மழையாகப் பொழியும். அந்தவகையில், நாட்டின் பிரதான தேசிய கட்சிகளான பா.ஜ.க மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர்களின் தமிழ்ப்பற்று கடந்த சில நாள்களாக பொங்கி வழிகிறது.