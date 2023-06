Published: 24 Jun 2023 8 AM Updated: 24 Jun 2023 8 AM

`மோடி தனியாக எதையும் செய்யவில்லை; ஹூஸ்டன் பல்கலை.,யில் தமிழ் இருக்கை’ - அமெரிக்காவில் பிரதமர் உரை

``இந்தியாவின் இந்த அபரிமிதமான முன்னேற்றத்திற்குக் காரணம் நாட்டில் உள்ள 140 கோடி மக்களின் நம்பிக்கை. மோடி தனியாக எதையும் செய்யவில்லை. நூற்றுக்கணக்கான வருட காலனித்துவம் இந்த நம்பிக்கையை நம்மிடமிருந்து பறித்து விட்டது.” - பிரதமர் மோடி