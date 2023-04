Published: 08 Apr 2023 9 AM Updated: 08 Apr 2023 9 AM

பிரதமர் மோடி வருகை: 2,000 போலீஸார், 5 அடுக்கு பாதுகாப்பு - காவல்துறை கட்டுக்குள் வந்தது முதுமலை!

தனியார் வாகனங்கள் மற்றும் பொது போக்குவரத்தையும் அனுமதிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதமர் சந்திக்க இருப்பதால் பொம்மன், பெள்ளிக்கு 24 மணி நேர போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.