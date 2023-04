Published: 12 Apr 2023 11 AM Updated: 12 Apr 2023 11 AM

``ஆவேசமாக எழுந்து நிற்கும் ராகுலை பரிகாசம் செய்கிறார்கள்; வேட்டையாடுகிறார்கள்” - பிரியங்கா காந்தி

``காங்கிரஸ் தனி நபரின் பிரச்னையை நாட்டின் பிரச்னையாக மாற்ற முயல்வதாக பாஜக தலைவர்கள் பேசுவதை நான் கேட்டேன். ஒரு தனிநபரின் பிரச்னையை இந்தியா முழுவதும் பிரச்னை ஆக்க காங்கிரஸ் முயற்சி செய்யவில்லை” என்றார் பிரியங்கா காந்தி.