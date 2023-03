Published: 28 Mar 2023 11 AM Updated: 28 Mar 2023 11 AM

``இந்தியாவை பேரழிவில் இருந்து காப்பாற்றுங்கள்!" - குடியரசுத் தலைவரிடம் கோரிக்கை வைத்த மம்தா

`இந்தியாவை பேரழிவில் இருந்து காப்பாற்ற, நாட்டின் அரசியலமைப்பு மற்றும் குடிமக்களின் அரசியலமைப்பு உரிமைகளைப் பாதுகாக்க வேண்டும்’ என குடியரசுத் தலவர் திரௌபதி முர்முவிடம் மம்தா பானர்ஜி வேண்டுகோள்.