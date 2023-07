Published: 06 Jul 2023 6 AM Updated: 06 Jul 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

புதுச்சேரி: ``கோயில் நிலத்தை வளைத்து ரூ.100 கோடிக்கு விற்பனை!” – சிபிஐ தலைமைக்கு அதிமுக புகார்

புதுச்சேரியில் கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலங்களை போலி பத்திரங்கள் மூலம் விற்பனை செய்த விவகாரத்தில், ஆளுங்கட்சி தவிர்த்து அனைத்து கட்சிகளும் சி.பி.ஐ விசாரணை கேட்க ஆரம்பித்திருக்கின்றன.