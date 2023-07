Published: 05 Jul 2023 6 AM Updated: 05 Jul 2023 6 AM

புதுச்சேரி: பத்திரப்பதிவு துறையில் மாயமான பட்டா விபரங்கள்! - சிபிஐ விசாரணை கேட்கும் திமுக

``கடந்த 10 வருடங்களாக பத்திரப்பதிவுத்துறையில் நடந்த மோசடி குறித்து வந்த புகார்கள், அவற்றின் மீது எடுத்த நடவடிக்கைகளுடன், புதுச்சேரி அரசுக்கு சொந்தமான மொத்த புறம்போக்கு நிலங்கள் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்” - புதுச்சேரி திமுக