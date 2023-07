Published: 20 Jul 2023 6 AM Updated: 20 Jul 2023 6 AM

`ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் ரூ.100 கோடி ஊழல்; தமிழிசை அரசியல்வாதி ஆகிவிட்டார்!’ - தாக்கும் திமுக

``புதுச்சேரியில் நடக்கும் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் ரூ.100 கோடி அளவில் ஊழல் நடந்திருக்கிறது என நான் கூறுகிறேன். ஊழல் நடந்ததிற்கான ஆதாரங்களை நாங்கள் தருகிறோம். தமிழிசை ஆளுநர் பதவியிலிருந்து அரசியல்வாதியாக மாறிவிட்டார்” – புதுச்சேரி தி.மு.க