``பிரதமர் மோடி பச்சைத் தமிழனாகப் பணியாற்றி வருகிறார்!” - ஆளுநர் தமிழிசை கூறுவததென்ன?

``பிரதமர் மோடி அளவுக்குத் தமிழைகக் கையாண்டது யாரும் கிடையாது. திருக்குறள் குறித்தும், பாரதியார் குறித்தும், தமிழ் கலாசாரம் குறித்தும் பிரதமர் எடுத்து சொன்னதுபோல், இதுவரை யாரும் கூறியது கிடையாது.” – தமிழிசை சௌந்தரராஜன்