புதுச்சேரி: அரசும், தனியார் நிறுவனங்களும் பாக்கி வைத்திருக்கும் மின் கட்டணம் எவ்வளவு தெரியுமா?!

புதுவையில் மின் கட்டண உயர்வு கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவங்னகளின் மின் கட்டண பாக்கி தொகை குறித்த கேள்விகளால் துளைத்து எடுத்திருக்கிறார்கள் பொதுமக்களும், சமூக ஆர்வலர்களும்.