Published: 09 Mar 2023 6 AM Updated: 09 Mar 2023 6 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

`தொலைச்சிடுவேன்!' அரசு அதிகாரிகளை மிரட்டிய பாஜக அமைச்சர், எம்.எல்.ஏ - வைரலான வீடியோ; நடந்தது என்ன?!

புதுச்சேரி குடிமைப்பொருள் அலுவலகத்தில் கௌரவ ரேஷன் கார்டுக்காக சென்ற பாஜக அமைச்சர் மற்றும் எம்.எல்.ஏ அங்கிருந்த அதிகாரிகளை மிரட்டும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகின்றன.