பஞ்சாப்: ரூ.5 லட்சம் லஞ்சம் கேட்டதாகப் புகார்; ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ கைது!

பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் எம்.எல்.ஏ அமித் ரத்தன் கோட்பாட்டா லஞ்சம் கேட்ட புகாரில் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.