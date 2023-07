Published: Just Now Updated: Just Now

`நிதியில்லாமல் கஜானாவைச் சுரண்டுகிறார்கள்'- மகளிர் உரிமைத்தொகைத் திட்டத்தை விமர்சிக்கும் கிருஷ்ணசாமி

`தொழிலாளர்களின் வைப்புநிதியை தமிழக அரசும், போக்குவரத்துத்துறையும் தவறாகப் பயன்படுத்துகின்றன. இது டாஸ்மாக்கில் நடைபெற்ற ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலான ஊழலைவிட பெரிய ஊழலாக இருக்கிறது.' - கிருஷ்ணசாமி