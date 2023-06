Published: 23 Jun 2023 7 AM Updated: 23 Jun 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

``டாஸ்மாக் வருமானம் பாதி அரசுக்கு... மீதி திமுக கஜானாவுக்கு!" - கிருஷ்ணசாமி காட்டம்

``டாஸ்மாக் மதுக்கடை வருமானத்தில் பாதிதான் தமிழக அரசுக்கு செல்கிறது. மீதி தி.மு.க.வின் கஜானாவிற்குதான் செல்கிறது” என புதிய தமிழகம் கட்சித்தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி விமர்சித்துள்ளார்.