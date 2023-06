Published: 27 Jun 2023 10 AM Updated: 27 Jun 2023 10 AM

வாக்னர்: ``ரஷ்யர்கள், ஒருவரையொருவர் கொல்ல வேண்டும் என விரும்புகிறார்கள்" - புதின் காட்டம்

``ஒருவரையொருவர் கொலைசெய்துகொள்ள வேண்டும் என விரும்புகின்றனர். ஆனால், எனது உத்தரவின் பேரில் பெரிய அளவிலான தாக்குதலைத் தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.'' - புதின்