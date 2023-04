Published: Just Now Updated: Just Now

நெல்லை: உச்சத்தில் திமுக-வில் கோஷ்டி மோதல்! - 10 நிமிடங்களில் முடிந்த மாநகராட்சிக் கூட்டம்

நெல்லை தி.மு.க-வில் கோஷ்டி மோதல் தீவிரமடைந்திருக்கும் நிலையில், மாநகராட்சிப் பணிகளுக்கான ஒப்பந்தங்களை அனுமதிக்கும் தீர்மானத்தை ரத்துசெய்யக் கோரி மேயருக்கு எதிராக கவுன்சிலர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

Share