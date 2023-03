Published: 27 Mar 2023 11 AM Updated: 27 Mar 2023 11 AM

எடப்பாடியுடன் மேடையேறிய ஜி.கே.வாசன்; கண்ணீர் சிந்திய ஆர்.காமராஜ் மனைவி, மகன் - இல்ல விழா ஹைலைட்ஸ்

``சொந்த நலனுக்காக அ.தி.மு.க-வில் இருந்தவர்கள் களையெடுக்கப்பட்டுவிட்டனர். இனி கட்சி செழித்து வளரும். என்னைப்போல் ஒரு லட்சம் எடப்பாடி பழனிசாமி கட்சியில் இருப்பதால், யாராலும் அ.தி.மு.க-வை அழிக்க முடியாது” - எடப்பாடி பழனிசாமி